Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Kentin Türkiye'nin göz bebeği tahıl ambarından biri olduğunu anlatan Üzmezoğlu, "Arpa, buğday, kanola ve ayçiçeği sarı rengiyle fotoğrafçıların ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarımızın gözdesi durumunda. Her gün yüzlerce, binlerce insan... Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları misafir ediliyor. İstanbul'dan fotoğrafçılar Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor. Bir buçuk saatlik mesafedeki Tekirdağ, onları ağırlamaktan her zaman onur duyacak. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.