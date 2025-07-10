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Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'ın "sarı gelini" ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

10:5110/07/2025, Perşembe
AA
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<p>Ayçiçeği tarlaları fotoğrafçılar için de doğal stüdyo haline geldi.</p>
Ayçiçeği tarlaları fotoğrafçılar için de doğal stüdyo haline geldi.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tekirdağ'da, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri turizme katkı sağlıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük,ayçiçeği tarlalarının yerli ve yabancı fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo olduğunu söyledi.

Fotoğraf tutkunlarının Trakya'nın "sarı gelini" olan ayçiçeğini kadrajlarına sığdırmaya çalıştığını aktaran Karaküçük, 15 gün doğa harikası güzelliğin fotoğraflanacağını belirtti.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ise Trakya'nın eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Kentin Türkiye'nin göz bebeği tahıl ambarından biri olduğunu anlatan Üzmezoğlu, "Arpa, buğday, kanola ve ayçiçeği sarı rengiyle fotoğrafçıların ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarımızın gözdesi durumunda. Her gün yüzlerce, binlerce insan... Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları misafir ediliyor. İstanbul'dan fotoğrafçılar Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor. Bir buçuk saatlik mesafedeki Tekirdağ, onları ağırlamaktan her zaman onur duyacak. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Levent Başayan da Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunlarının kendilerine ulaştığını ve doğal güzelliği fotoğraflamak için Tekirdağ'a geldiğini ifade etti.

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