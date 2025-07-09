İbrahimpaşa'nın, doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gereken güzelliklere sahip yapıları barındırdığını vurgulayan Emir, "Kapadokya'nın tam göbeğinde olan bir yer ama nedense pek farkına varılmamış. Bu özel yeri canlandırmak ve uğrak yerlerden biri haline getirmek mümkün çünkü lokasyonu her yere yakın. 4 aydır buradayım, Hollanda ve Avusturya'dan misafirlerimiz oluyor. Gelenlerin hayran kaldıklarına şahit oluyoruz. Köyü hiç bozmadan küçük dokunuşlarla farklı bir yere dönüştürebiliriz. Işıklandırmalar ve yürüyüş yolu yapılabilir. Eski evlere ufak dokunuşlarla burası parlatılabilir." diye konuştu.







