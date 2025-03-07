Tereyağı sevenler dikkat: Ölüm riski daha yüksek

JAMA Internal Medicine dergisinin 221 bin orta yaş ve üstü kişiyle yaptığı araştırmaya göre, fazla tereyağı tüketenlerin ölüm riski, az tüketenlere göre yüzde 15 daha yüksek bulundu.

1 /10 Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan tereyağı, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

2 /10 Ancak yapılan bir araştırma, aşırı tüketimin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını ortaya koydu.



3 /10 Geleneksel yemeklerde ve kahvaltılarda sıkça tercih edilen tereyağı, yeni sağlık tartışmalarının odağında. Son bulgular, fazla tüketimin ölüm riskini artırabileceğini gösteriyor.



4 /10 Fazla tereyağı tüketimi ölüm riskini artırıyor

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'de yaşayan orta yaş ve üzeri 221 bin kişinin 30 yıllık beslenme alışkanlıkları incelendi.



5 /10 Verilere göre, fazla tereyağı tüketenlerin ölüm riski, az tüketenlere kıyasla yüzde 15 daha yüksek. Öte yandan, bitki bazlı yağları daha fazla tüketenlerin ölüm riski, az tüketenlere göre yüzde 16 daha düşük bulundu.



6 /10 Bitkisel yağ tüketimi ölüm riskini azaltıyor

Çalışma, tereyağı tüketimi yerine bitki bazlı yağ tüketimine geçmenin, yüzde 17 daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğunu öne sürüyor.



7 /10 Yeni araştırma, doymamış yağ oranı yüksek olan bitkisel yağların, doymuş yağ içeren tereyağı gibi ürünlere kıyasla daha sağlıklı bir seçenek sunduğunu ortaya koyuyor.



8 /10 İskandinav ve Baltık ülkelerindeki benzer çalışmalar da bu bulgularla örtüşüyor. Araştırmalara göre, doymamış yağ asitleri kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor.

9 /10 Tereyaği tüketenler daha az egzersiz yapıyor

Araştırmada, tereyağını fazla tüketenlerin sigara içme ve obez olma olasılıklarının daha yüksek olduğu, egzersiz yapma oranlarının ise daha düşük olduğu tespit edildi.

