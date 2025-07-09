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TİKA Filistin'de zeytin atıklarını pelet yakıta dönüşüyor

TİKA Filistin'de zeytin atıklarını pelet yakıta dönüşüyor

16:149/07/2025, الأربعاء
IHA
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Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Beytüllahim kentinde hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık-Zeytin Atıklarından Pelet Üretimi Projesi' ile zeytin sıkımı sonrasında ortaya çıkan atıkları çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürüyor.

1963 yılında kurulan ve 4 bin 500'den fazla çiftçiye hizmet veren Beytüllahim Zeytin Üreticileri Kooperatifi ile iş birliği içinde yürütülen proje sayesinde, yıllık ortalama 250 ton zeytinyağı üreten kooperatif, zeytin atıklarını artık yakıta dönüştürebiliyor.

TİKA koordinasyonunda yürütülen proje sayesinde, zeytin sıkımı sonrası ortaya çıkan posaların, yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle çöp sahalarına dökülerek hem ekonomik hem de çevresel zarara yol açmasının önüne geçildi.


TİKA'nın temin ettiği özel pelet üretim makinesi ile bu atıklar preslenerek silindirik bloklara dönüştürülüyor. Elde edilen peletler, ısınma, yemek pişirme ve fırıncılık gibi alanlarda kullanılan, düşük maliyetli ve temiz bir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor.






Projeyle birlikte kooperatifin yıllık üretim kapasitesi 350 tondan 500 tona yükseltildi. Bu kapasite artışı, kooperatife ek gelir sağlamasının yanı sıra, yerel istihdama da destek oldu.



Geleneksel oduna göre yaklaşık yüzde 40 daha düşük maliyetle satışa sunulan peletler, bölge halkının enerjiye erişimini kolaylaştırırken 3 kişiye de iş imkânı sağladı.

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