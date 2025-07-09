TİKA Filistin'de zeytin atıklarını pelet yakıta dönüşüyor

TİKA koordinasyonunda yürütülen proje sayesinde, zeytin sıkımı sonrası ortaya çıkan posaların, yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle çöp sahalarına dökülerek hem ekonomik hem de çevresel zarara yol açmasının önüne geçildi.





TİKA'nın temin ettiği özel pelet üretim makinesi ile bu atıklar preslenerek silindirik bloklara dönüştürülüyor. Elde edilen peletler, ısınma, yemek pişirme ve fırıncılık gibi alanlarda kullanılan, düşük maliyetli ve temiz bir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor.



















