Tırda ramazan: Ailelerinden yüzlerce kilometre uzakta iftarlarını açtılar

"Dolaplarımızda ihtiyacımız olan her şey var"





Lehmi Işık ise ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İftar vaktine kısa bir süre kala yemek hazırlığının başladığını anlatan Işık, "Dolaplarımızda ihtiyacımız olan her şey var. Ev gibisi yok ama yemek pişirmek de güzel bir şey oluyor bizim için. Zaman güzel bir şekilde geçiyor. Biraz fazla yemek yaptım, güzel bir iftar yapacağım. Herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.



