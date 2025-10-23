Yeni Şafak
Tunceli'de faciadan dönüldü: Dağdan yuvarlanan kaya parçası ev ve araçları teğet geçti

Tunceli'de faciadan dönüldü: Dağdan yuvarlanan kaya parçası ev ve araçları teğet geçti

23/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
DHA
Tunceli’de yol kenarında bekleyen taksi şoförü, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmaktan başka birinin ‘Kaç’ uyarısıyla son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tunceli-Erzincan kara yolunun 20’nci kilometresindeki Kara Haydar mevkisinde meydana geldi. 

Sık sık kaya düşmelerinin yaşandığı belirtilen yerde taksi ile otomobil park halindeyken dağdan kaya parçaları koptu. 

Otomobilin sürücüsü, taksiye doğru gelen kaya parçalarını görerek şoförü uyardı. 

Durumu fark eden taksinin şoförü hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. 

Olayda yaralanan olmazken, düşen büyük bir kaya parçası yolu aşıp Pülümür Çayı'na düştü. 

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Geçen yıl da aynı bölgede 2 kişi kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. 

