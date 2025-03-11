Ayrıca, "Ali" ismi 742 bin 542 kişi tarafından kullanılırken, "Hüseyin" ve "Hasan" isimleri sırasıyla 577 bin 808 ve 537 bin 184 kişiyle öne çıktı. Listenin devamında "Murat" 529 bin 21, "Yusuf" 524 bin 246, "İbrahim" 508 bin 362 ve "İsmail" ise 438 bin 668 kişiyle en yaygın isimler arasında yer aldı.