Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Türkiye'de sadece 100 tane yaşıyor: Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kuşadası'nda görüntülendi

Türkiye'de sadece 100 tane yaşıyor: Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kuşadası'nda görüntülendi

14:444/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku (monachus monachus), sualtı kamerasıyla görüntülendi.

Kemerönü mevkinde dalış yapan Sualtı Araştırmaları Derneği'ne (SAD) bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) dalgıcı Selçuk Arı, tesadüfen sualtı kamerasıyla bir Akdeniz foku görüntüledi.

Görüntülerde, Akdeniz fokunun denizin altında yüzdüğü ve beslenmek için balık aradığı anlar yer aldı. Akdeniz fokunun dünyadaki nüfusunun yaklaşık 900, Türkiye'de ise 100-110 olduğu düşünülüyor.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Akdeniz fokunun görüldüğü bölgenin Kuşadası'ndaki en bakir kıyı şeridi olduğu söyledi. Akdeniz fokunun burada bulunan kıyı mağaralarını yaşam alanı olarak kullandığını belirten Sürücü, "Türkiye, Avrupa Yaban Hayatını Koruma Sözleşmesi (BERN) gibi uluslararası sözleşme hükümlerine göre Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının korunmasına taraf bir ülke. Bu türün yaşam alanı olarak Kuşadası'nı seçmesi de bizim için büyük bir şans. Bu nedenle Kemerönü mevki kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır" diye konuştu.



#aydın
#kuşadası
#akdeniz foku
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Volvo zirveyi terk etti, tahta başkası oturdu: Dünyanın en güvenilir otomobilleri açıklandı!