Ünlü oyuncunun kızı Irmak Ünal kansere yakalandığını açıkladı: Son halini paylaştı

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, oyunculuğa ara verip Bali’ye taşınmasının ardından sosyal medyadan sevenlerini üzen bir haberi duyurdu. İki çocuk annesi Ünal, kanserle mücadeleye başladığını açıkladı. “Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.
Türk televizyon ve sinema dünyasının usta oyuncularından Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, 3,5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip Bali’ye taşınmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son haberle sevenlerini üzdü.
Irmak Ünal, 2 çocuğuyla Bali’de yoga eğitmeni olarak yaşamını sürdürme kararı almıştı.
48 yaşındaki Irmak Ünal, son olarak sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.
"Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum”
Ünlü oyuncu, hayatındaki zorlu dönemi samimi bir notla paylaştı;
"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü.
'Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır'
Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
'İyileşmek artık bir sanat işi'
Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.
'Bu yolda yalnız değilim'
Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese. Sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında.
Ne kadar ameliyathane kapısında "Vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim.
Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için.
Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.