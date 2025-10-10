Ünlü oyuncunun kızı Irmak Ünal kansere yakalandığını açıkladı: Son halini paylaştı

'Bu yolda yalnız değilim'

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese. Sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında.

Ne kadar ameliyathane kapısında "Vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim.

Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için.

Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.