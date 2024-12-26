Ünlü ozanın 79 yıllık hayatı film oluyor: Aşık Veysel'i bakın kim canlandıracak?

Milli, İslami ve insani bir bakış ile şiirlerinde insani vasıfları öne çıkaran, birlik ve beraberlik ruhunu eserlerine yansıtan ve bu yönüyle de gönüllerde taht kuran Aşık Veysel, vefat ettiği 21 Mart 1973 tarihinden bu yana her yıl Türkiye’nin birçok yerinde sesiyle ve nefesiyle aramızda yaşamaya devam ediyor.







