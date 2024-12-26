Ünlü ozanın 79 yıllık hayatı film oluyor: Aşık Veysel'i bakın kim canlandıracak?

Büyük halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, doğumundan 130 yıl sonra büyük bir vefa ile anılmaya devam ediyor. Vasiyeti üzerine doğduğu topraklarda, bir türlü aydınlanmayan dünyasına ebediyen gözlerini yuman Âşık Veysel'in 79 yıllık hayatı şimdi de film oluyor. Aşık Veysel'i bakın kim canlandıracak?
Milli, İslami ve insani bir bakış ile şiirlerinde insani vasıfları öne çıkaran, birlik ve beraberlik ruhunu eserlerine yansıtan ve bu yönüyle de gönüllerde taht kuran Aşık Veysel, vefat ettiği 21 Mart 1973 tarihinden bu yana her yıl Türkiye’nin birçok yerinde sesiyle ve nefesiyle aramızda yaşamaya devam ediyor.
Vasiyeti üzerine doğduğu topraklarda, bir türlü aydınlanmayan dünyasına ebediyen gözlerini yuman Âşık Veysel'in 79 yıllık hayatı şimdi de film oluyor.
Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık yaşamını ve eserlerini ele alan filmin çekimleri, Sivas'ta başlayacak.
Aşık Veysel Şatıroğlu'nu bakın kim canlandıracak?
Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Aşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak.
Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
Filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor.