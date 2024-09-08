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Hayat

Ünlü şarkıcı Kıraç kayboldu: Vatandaşa kendi konserini sorduğu anlar gündem oldu

23:50 - 8/09/2024 Sunday
IHA

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

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Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

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“Abi burada Kıraç'ın konseri varmış”


Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, “Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yardım istedi.

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Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde cevap verdi.

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Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.


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#Kıraç
#Konser
#Edirne
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