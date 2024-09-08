Ünlü şarkıcı Kıraç kayboldu: Vatandaşa kendi konserini sorduğu anlar gündem oldu

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

1 / 6 Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

2 / 6 “Abi burada Kıraç'ın konseri varmış”

Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, “Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yardım istedi.

3 / 6 Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde cevap verdi.

4 / 6 Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.



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