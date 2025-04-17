Volkan Konak ölmeden önce belediye başkanına seslenerek ricada bulunmuştu: O isteği yerine getirilecek

Konser sırasında ilk kez bir isteği olduğunu aktaran Volkan Konak; "Geceyi karavanında geçirdim. Antalya’da profesyonel olarak bir karavan park rica ediyorum. Karavancılık turizmi dünya da çok yaygın. Bize böyle köşede bir yerde, profesyonel anlamda bir karavan park. Ben akşam dolaştım, Kemer’e gittim, almadılar bizi içeriye, 'kapalı' dediler. Antalya’da karavan parkı olmalı, en baş müşterisi benim. Akşam ormanda yattım, yemin ediyorum. Açılışına geleceğim, hiçbir karşılık beklemeden, açılışını ben yapacağım. Karavan parkı için, ihtiyaç. Ben karavanda yaşıyorum, seviyorum. Karavan park muhteşem bir turizmdir" demişti.