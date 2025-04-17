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Volkan Konak ölmeden önce belediye başkanına seslenerek ricada bulunmuştu: O isteği yerine getirilecek

Volkan Konak ölmeden önce belediye başkanına seslenerek ricada bulunmuştu: O isteği yerine getirilecek

13:1217/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
IHA
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Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın altı sene önce Antalya'da verdiği konserde, belediye başkanına seslenerek bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.

Birkaç hafta önce sahnede Kıbrıs'ta sahne aldığı otelde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Volkan Konak'ın yıllar önce Antalya'da konser verdiği sırada belediye başkanına seslendiği anlar ortaya çıktı.

Türkiye'nin her yerine konser için seyahatini karavanla yapan Volkan Konak, 2019 yılında sahneden Antalya Belediye Başkanı Böcek'e seslenerek ormanda sabahladığını söylemişti.

Konser sırasında ilk kez bir isteği olduğunu aktaran Volkan Konak; "Geceyi karavanında geçirdim. Antalya’da profesyonel olarak bir karavan park rica ediyorum. Karavancılık turizmi dünya da çok yaygın. Bize böyle köşede bir yerde, profesyonel anlamda bir karavan park. Ben akşam dolaştım, Kemer’e gittim, almadılar bizi içeriye, 'kapalı' dediler. Antalya’da karavan parkı olmalı, en baş müşterisi benim. Akşam ormanda yattım, yemin ediyorum. Açılışına geleceğim, hiçbir karşılık beklemeden, açılışını ben yapacağım. Karavan parkı için, ihtiyaç. Ben karavanda yaşıyorum, seviyorum. Karavan park muhteşem bir turizmdir" demişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, merhum sanatçının adını yaşatmak için bir karara imza attı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle yakın zamanda Antalya Lara’da açılacak karavan parkına Volkan Konak isminin verilmesini oy birliği ile kabul edildi.



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