Yaşayan efsane Hayriye nine 110 yaşında: Uzun ömrünün sırrı 3 besinde saklı

3 besine ağırlık veriyor

Kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra yöresel ürünleri de tükettiğini aktaran Aybastı, "Yumurta, süt ve yoğurdu elimden geldiğince yerim. Küçük yaşlarda keçi sütünü çok içtim. Şu anda çok şükür kendimi idare ediyorum. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum, çayı az, ayranı çok içerim. Su, yoğurt ve ayrana çok düşkünüm. Ben anneyim, aynı zamanda baba sayılırım, beni unutmasınlar. Sevgi ve saygı her zaman birdir, anne ve baba sevgisi, evlat sevgisi daima insanın içinde durur" ifadelerine yer verdi.