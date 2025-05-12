Yaşayan efsane Hayriye nine 110 yaşında: Uzun ömrünün sırrı 3 besinde saklı

Ordu'da yaşayan 110 yaşındaki Hayriye Aybastı, yaşına rağmen hem bahçesindeki işlerini sürdürüyor hem de örgü örerek zamanını değerlendiriyor. Dinç kalmasının sırrını ise beslenmesine bağlayan Hayriye nine, sofradan 3 besini eksik etmediğini söylüyor. Asırlık çınar Hayriye nine, hayat hikayesini böyle anlattı.
Altınordu ilçesinde yaşayan Hayriye Aybastı, eşi yaşamını yitirdikten sonra çocuklarına hem anne, hem de baba oldu.
25 Haziran 1916 doğumlu olan Aybastı, boş durmayı sevmediğini belirtiyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Anneler Günü dolayısıyla 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı evinde ziyaret ederek, çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Aybastı'nın gününü tebrik eden Başkan Güler, bir süre sohbet etti.
Örnek bir hayat yaşayan Hayriye nine, uzun ömrünün sırrını tek tek anlattı.
"Sürekli çalışarak zaman geçirmeye çalışıyorum"
Hayriye Aybastı, "Allah'a şükürler olsun kendimi iyi hissediyorum. Günlük hayatımda elimden geldiği kadar bahçe işleri yaparım, pancar ve fasulye dikerim. Boş duramıyorum, gücümün yettiği kadar sürekli çalışarak zaman geçirmeye çalışıyorum" diye konuştu.
3 besine ağırlık veriyor
Kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra yöresel ürünleri de tükettiğini aktaran Aybastı, "Yumurta, süt ve yoğurdu elimden geldiğince yerim. Küçük yaşlarda keçi sütünü çok içtim. Şu anda çok şükür kendimi idare ediyorum. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum, çayı az, ayranı çok içerim. Su, yoğurt ve ayrana çok düşkünüm. Ben anneyim, aynı zamanda baba sayılırım, beni unutmasınlar. Sevgi ve saygı her zaman birdir, anne ve baba sevgisi, evlat sevgisi daima insanın içinde durur" ifadelerine yer verdi.