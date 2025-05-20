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Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti: Savcılık Fatma Girik ile ilgili kararı açıkladı

Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti: Savcılık Fatma Girik ile ilgili kararı açıkladı

08:1420/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
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Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesinden sonra ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Girik'in ölümünde ihmal olup olmadığının kararını verdi.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.

Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu.



Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.



Soruşturma dosyasına göre; Fatma Girik'in ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi.


Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.




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