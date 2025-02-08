Yoğun bakımdaydı: İtalyan şefin pazarda bıçaklanan 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında kendisine laf atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi yaşam savaşını kaybetti.
Ne olmuştu?
Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti.
Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.
Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Şüpheliler tutuklandı
Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ünlü şefn oğlu yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.