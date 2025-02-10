'Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum' diyorsanız dikkat. Norveçli 37 yaşındaki Maria Kirkeland, yıllarca kilo verme çabalarından sonuç alamadı. Ancak en sonunda keşfettiği 2 önemli ipucu, 79 kilo vermesini sağladı. Genç kadın, bu yöntemler sayesinde hiç açlık hissetmediğini anlattı.
Norveçli 37 yaşındaki Maria Kirkeland, kilo verme sürecinde odağını değiştirerek 79 kilo vermeyi başardı.
Yıllarca az yiyerek kilo vermeye çalışmanın kendisini aşırı yeme döngüsüne soktuğunu fark eden Kirkeland, kalori ve protein dengesiyle sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturdu.
Genç kadın, 2 yılda nasıl 79 kilo verdiğini anlattı. Peki, sırrı neydi?
Motivasyon tek başına yeterli değil
Kilo verme sürecinde motivasyonun tek başına yeterli olmayacağını anlayan Kirkeland, "Motivasyon abartılıyor. Her gün motive olamazsınız. Bu imkânsız" diyerek istikrarın önemine vurgu yaptı.
Uzun vadede sürdürmek imkansız
Kilo vermek isteyen birçok insanın hızlı sonuçlar elde etmek için moda diyetlere yöneldiğini belirten Kirkeland, bunun uzun vadede sürdürülemez olduğunu ve kişileri başarısızlık hissine sürüklediğini söyledi.
Aç kalarak kilo vermeye çalışmayın
Kirkeland,daha önce yaptığı gibi aç kalarak kilo vermeye çalışmanın yanlış olduğunu fark etti ve bunun yerine yeterli beslenmeyi öğrendi. Bu süreçte spor yapmayı da hayatına dâhil etti.
Kişisel antrenör ve yağ yakma koçu Jordan Syatt da "Motivasyonunuz olmasa bile devam ederseniz, sağlıklı yaşam alışkanlık hâline gelir ve diş fırçalamak kadar doğal bir rutin hâline gelir" dedi.
Sağlıklı beslenmede 80/20 kuralı
"Eğer mutsuzsanız, buna bağlı kalamazsınız. Sürecin tadını çıkarmak zorundasınız" diyen Kirkeland, bazı günlerin diğerlerinden daha zor geçtiğini ancak bu noktada tutarlılığın devreye girdiğini vurguladı.
Beslenme uzmanları da sağlıklı beslenmede 80/20 kuralını benimsemenin önemli olduğunu belirtiyor. Bu kurala göre, kişi sağlıklı beslenmeyi hayatının %80'ine yerleştirirken, kalan %20'sinde kendine sevdiği yiyecekleri tüketme izni verebilir.