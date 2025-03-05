10 yıl prim 56 yaş ile erken emeklilik şansı doğdu! 1999 sonrası SGK girişi olanlar listeye eklenecek

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler ve değişiklikler gündemdeki yerini korurken, emeklilik planı yapan çalışanlar da yeni düzenlemeleri dikkatle izliyor. Bu süreçte, tamamlayıcı emeklilik olarak bilinen ikinci emeklilik sistemi ise merak uyandıran konulardan biri oldu. Çalışanlara alternatif bir emeklilik yolu sunmayı hedefleyen bu yeni sistemin nasıl işleyeceği, kimleri kapsayacağı, prim ödemelerinin nasıl yapılacağı ve emeklilik şartlarının ne olacağı şimdiden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. İşte bu yeni sistemle ilgili tüm detaylar...