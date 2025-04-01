1000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından, daha önce 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan ödemenin kalan 1.000 TL’lik farkı için emekliler bekleyişini sürdürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan yaklaşık 15,5 milyon hak sahibine SGK tarafından fark ödemesi yapılacak.