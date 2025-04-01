Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, daha önce 3 bin TL olarak hesaplara yatan ödemenin kalan 1.000 TL’lik farkı merakla bekleniyor. TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sonrası, fark ödemelerinin ne zaman yatırılacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun duyurusu bekleniyor. Peki 1000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından, daha önce 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan ödemenin kalan 1.000 TL’lik farkı için emekliler bekleyişini sürdürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan yaklaşık 15,5 milyon hak sahibine SGK tarafından fark ödemesi yapılacak.
4 BİN LİRANIN 3 BİN LİRASI EMEKLİLERE ÖDENDİ
Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.
SGK tarafından açıklanan takvimle birlikte ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TBMM'deki teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte fark ödemesi takvimi belirlenerek en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerini bayramdan hemen sonra yatırması bekleniyor.