



"Zor durumlar yaşadık, çalışamaz hale geldiğimiz oldu"





Furkan Can, tedavi sürecinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfından (LÖSEV) büyük destek gördüğünü dile getirdi.





LÖSEV yetkililerinin devamlı yanında olduğunu, kendisine ve kardeşine çeşitli hediyeler getirdiklerini ifade eden Furkan Can, "Bu yaz Bodrum'daki Turgutreis LÖSEV Tatil Köyü'ne gittim. Orada denize girdim, kitap okudum. Bize sorumluluk verdiler, biz de arkadaşlarımla bu sorumlulukları yerine getirdik." diye konuştu.

Kanserle mücadele eden yaşıtlarına umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunan Furkan Can, gelecekte makine ya da elektrik mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.





Kentteki bir fabrikada çalışan 38 yaşındaki baba Hüseyin Gücen de oğlunun durumu iyiye gittikçe tedavisinin kademeli olarak azaltıldığını anlattı.





Furkan Can'ın artık sağlıklı olduğunu kaydeden Gücen, "LÖSEV'le hastane sürecinde tanıştık. Bize her konuda yardımcı oldular. Ebeveynleri olarak Furkan Can'ın rahatsızlığında çok kötü haldeydik. Zor durumlar yaşadık, çalışamaz hale geldiğimiz oldu ama moralimizi hep yüksek tuttuk." ifadesini kullandı.

Miraç Latif ise ağabeyinin rahatsızlığını öğrendiğinde üzüldüğünü fakat ona hep moral vererek destek olduğunu belirtti.















