Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru, serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar soruları 19 Nisan Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, güncel döviz piyasalarında Dolar, Euro ve Sterlin alış-satış fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…

1 /4 BUGÜN 19 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL? 19 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru şu şekilde:

2 /4 BUGÜN DOLAR KAÇ TL? Alış 37,9464 Satış 38,2552







3 /4 BUGÜN EURO KAÇ TL Alış 43,1370 Satış 43,8333