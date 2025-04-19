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19 Nisan döviz kuru: Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

19 Nisan döviz kuru: Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

11:0119/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru, serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar soruları 19 Nisan Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, güncel döviz piyasalarında Dolar, Euro ve Sterlin alış-satış fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…

BUGÜN 19 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

19 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru şu şekilde:

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Alış 37,9464

Satış 38,2552




BUGÜN EURO KAÇ TL

Alış 43,1370

Satış 43,8333

BUGÜN İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ TL?

Alış 50,3753

Satış 51,0885


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