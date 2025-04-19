Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru, serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar soruları 19 Nisan Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, güncel döviz piyasalarında Dolar, Euro ve Sterlin alış-satış fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…
BUGÜN 19 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
19 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru şu şekilde:
BUGÜN DOLAR KAÇ TL?
Alış 37,9464
Satış 38,2552
BUGÜN EURO KAÇ TL
Alış 43,1370
Satış 43,8333
BUGÜN İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ TL?
Alış 50,3753
Satış 51,0885