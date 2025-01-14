1998 - 2008 arası sigortalıya A'dan Z'ye tablo güncellendi! 9000 yerine 7200 günle emeklilik Kadın - Erkek yaş gün prim tablosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama döneminde Bağ-Kur ve SSK sigortalıları arasındaki prim gün farkını ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli bir reformu ele alacak. Mevcut sosyal güvenlik sistemine göre, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik hakkı kazanabilmesi için 9.000 prim günü tamamlaması gerekiyor. Bu, SSK sigortalılarının emeklilik için ihtiyaç duyduğu 7.200 prim gününe kıyasla 1.800 gün (yaklaşık 5 yıl) daha fazla çalışma zorunluluğu anlamına geliyor. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısı 7.200'e düşürülerek, eşitlik sağlanacak. Bu reformun, özellikle küçük esnafın emekliliğini kolaylaştırması ve sistemin daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.