2025 HMGS/1 soru ve cevapları yayımlandı! 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ve PDF indirme ekranı

2025 HMGS/1 soru ve cevapları yayımlandı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilk kez 2024 yılında hayata geçirildi. 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan HMGS sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. 2025 HMGS/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 HMGS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...

1 /5 Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu ön koşul haline getirilen bu sınav, hukuk fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerini artırmak ve mesleğe daha donanımlı bireyler kazandırmak amacıyla uygulanmaya başlandı. Peki, HMGS/1 soru ve cevapları yayımlandı mı?

2 /5 HMGS/1 SINAVI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen alet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) tamamlandı. 5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 120 soru için 155 dakika cevaplama süresi verildi.





3 /5 HMGS SORULARI VE CEVAPLARI 2025

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 13.55'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.





4 /5 HMGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI