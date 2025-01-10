TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELSEYDİ NE KADAR OLACAKTI?

İstanbul’da toplu taşımaya en son 25 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 13 oranında zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 17,70 TL’den 20 TL’ye, öğrenci bileti 8,64 TL’den 9,76 TL’ye, öğretmen bileti ise 12,67 TL’den 14,31 TL’ye yükselmişti. Ayrıca aylık abonman ücretleri de ciddi bir artış yaşamış; Mavi Kart ücreti 1.570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti ise 282 TL’ye çıkarılmıştı.

Şimdi ise İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında bir zam talebi ile UKOME toplantısına hazırlanıyor.