5 TEMMUZ 2025 AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam mı geldi, indirim mi? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ÖTV düzenlemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme yaşandı. 3 Temmuz 2025 itibariyle uygulamaya giren ÖTV artışı sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış meydana geldi. 5 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla güncel fiyat listeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam yapıldı? LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları…

1 /4 Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara ek olarak 3 Temmuz’da yürürlüğe giren ÖTV artışı, akaryakıt pompa fiyatlarını değiştirdi. Araç kullanıcıları, zammın ardından yeni fiyatları öğrenmek için akaryakıt istasyonlarının güncel listelerini takip ediyor.



2 /4 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.19 TL İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52.36 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 26,06 TL





3 /4 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 51.05 TL İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 52.25 TL İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 25.46 TL



