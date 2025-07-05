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5 TEMMUZ 2025 AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam mı geldi, indirim mi? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

5 TEMMUZ 2025 AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam mı geldi, indirim mi? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

10:005/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ÖTV düzenlemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme yaşandı. 3 Temmuz 2025 itibariyle uygulamaya giren ÖTV artışı sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış meydana geldi. 5 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla güncel fiyat listeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam yapıldı? LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları…

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara ek olarak 3 Temmuz’da yürürlüğe giren ÖTV artışı, akaryakıt pompa fiyatlarını değiştirdi. Araç kullanıcıları, zammın ardından yeni fiyatları öğrenmek için akaryakıt istasyonlarının güncel listelerini takip ediyor.


İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 26,06 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 51.05 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 52.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 25.46 TL



ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 53.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL


İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin litre fiyatı: 52.19 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 53.55 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 25.91 TL





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