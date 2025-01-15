İkinci el otomobil satışlarında ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" koşulu getiren düzenleme 1 Ocak 2025'te sona erecekti. Ticaret Bakanlığı söz konusu düzenlemenin süresini uzatmıştı. Uygulama otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla devreye alınmıştı. Peki 6 Ay 6 Bin km sınırlaması ne zaman kalkacak? İşte detaylar.