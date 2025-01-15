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Otomobil alacaklar dikkat! 6 ay-6 bin uygulaması uzatıldı

Otomobil alacaklar dikkat! 6 ay-6 bin uygulaması uzatıldı

10:1315/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 6+6 NE ZAMAN SONA ERECEK?</p><p><br></p>
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 6+6 NE ZAMAN SONA ERECEK?

Motorlu araç satıcıları, ikinci el otomobil ve motosikletlerin satışında geçerli olan 6 ay 6 bin kilometre" uygulamasında süre uzatılmıştı. Peki 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması ne zaman bitecek?

İkinci el otomobil satışlarında ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" koşulu getiren düzenleme 1 Ocak 2025'te sona erecekti. Ticaret Bakanlığı söz konusu düzenlemenin süresini uzatmıştı. Uygulama otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla devreye alınmıştı. Peki 6 Ay 6 Bin km sınırlaması ne zaman kalkacak? İşte detaylar.

Ticaret Bakanlığının haksız fiyat değerlendirmesinden perakende ticarete, otomotivden emlak sektörüne kadar geçen yıl çıkarılan pek çok düzenlemesi bu yıl da uygulanacak.

6 ay-6 bin uygulaması uzatıldı uzatıldı mı?

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile tescilsiz motorlu kara taşıtlarının ticareti kapsama alınarak, distribütörler, distribütörler harici taşıt ithal edenler, yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler getirildi.

Elektronik ortamda yapılan ihalelerin güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi amacıyla ihale öncesine, sürecine ve kesinleşmesine ilişkin ihale platformları tarafından uyulması gereken asgari kurallar belirlendi.

Yetki belgesi alınması için gerekli şartlar arasından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarılarak 1 Mart'a kadar yapılacak yetki belgesi başvurularına lise mezuniyeti şartından muafiyet getirildi.

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması" ile ilan kısıtlamasının uygulama süresi 1 Temmuz'a uzatıldı.

#İkinci El Araba
#6 Ay 6 Bin km
#Ticaret Bakanlığı

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