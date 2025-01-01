İŞKUR, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 77.477 personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek alımlar, farklı meslek gruplarını kapsıyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ üzerinden alınacak.
İŞKUR, yüzlerce farklı branşta binlerce personel alımı için açık iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında istihdam fırsatları sunan İŞKUR, en fazla alımı İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde gerçekleştiriyor.
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?
Öncelikle İŞKUR' üye olun. Üye olduktan sonra illere göre ya da mesleklere göre olacak şekilde seçiminizi yapın.
Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
İşyeri unvanını yazın.
Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.
İŞKUR'DA NASIL İŞLEM YAPILIR?
İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "iş arayan kaydı" oluşturmalısınız. İş arayan kaydı, sistem üyeliği anlamına gelmektedir ve sizin internet üzerinden, kendi adınıza işlem yapabilmenizi sağlayacaktır.
İş arayan kaydı oluşturduktan sonra, TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.
İş arama ile ilgili olarak kendinize uygun iş ilanlarını sorgulayabilir, ilanlara başvuru yapabilir, başvurularınızı takip edebilirsiniz.