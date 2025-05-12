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ABD'nin en zengin aileleri kimler?

ABD'nin en zengin aileleri kimler?

14:3612/05/2025, الإثنين
G: 12/05/2025, الإثنين
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Amerika Birleşik Devletleri’nde kraliyet yok ama servet imparatorlukları var. Yayıncılık, perakende, kozmetik, otelcilik, hatta araba kiralama gibi birçok sektörde isim yapmış aileler, servetlerini yıllar boyunca büyüterek bugünkü milyarlarca dolarlık varlıklarını oluşturdu.

Forbes’un verilerine göre, Jeff Bezos ya da Bill Gates gibi birinci nesil milyarderler bu listede yer almıyor. Liste sadece çok nesilli, aile içinde paylaşılan büyük servetleri kapsıyor.

İşte serveti 16 milyar dolardan başlayıp 26 milyar dolara kadar çıkan aileler:

Kohler Ailesi

16.2 milyar $



Dorrance Ailesi

17 milyar $

Du Pont Ailesi

18.1 milyar $

Ziff Ailesi

18.5 milyar $

Butt Ailesi

18.8 milyar $

Taylor Ailesi

19 milyar $

Taylor Ailesi

19 milyar $

Millstone-Winter-Heyman Aileleri

19.2 milyar $

Smith Ailesi

19.8 milyar $

Reyes Ailesi

19.9 milyar $

Hearst Ailesi

22.4 milyar $

Newhouse Ailesi

24.1 milyar $

Hunt Ailesi

24.8 milyar $

Lauder Ailesi

25.9 milyar $

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