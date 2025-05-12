ABD'nin en zengin aileleri kimler?

Amerika Birleşik Devletleri’nde kraliyet yok ama servet imparatorlukları var. Yayıncılık, perakende, kozmetik, otelcilik, hatta araba kiralama gibi birçok sektörde isim yapmış aileler, servetlerini yıllar boyunca büyüterek bugünkü milyarlarca dolarlık varlıklarını oluşturdu.
Forbes’un verilerine göre, Jeff Bezos ya da Bill Gates gibi birinci nesil milyarderler bu listede yer almıyor. Liste sadece çok nesilli, aile içinde paylaşılan büyük servetleri kapsıyor.
İşte serveti 16 milyar dolardan başlayıp 26 milyar dolara kadar çıkan aileler:
Kohler Ailesi
16.2 milyar $
Dorrance Ailesi
17 milyar $
Du Pont Ailesi
18.1 milyar $
Ziff Ailesi
18.5 milyar $
Butt Ailesi
18.8 milyar $
Taylor Ailesi
19 milyar $
Taylor Ailesi
19 milyar $
Millstone-Winter-Heyman Aileleri
19.2 milyar $
Smith Ailesi
19.8 milyar $
Reyes Ailesi
19.9 milyar $
Hearst Ailesi
22.4 milyar $
Newhouse Ailesi
24.1 milyar $
Hunt Ailesi
24.8 milyar $
Lauder Ailesi
25.9 milyar $