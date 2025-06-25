Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ADLİ TATİL TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman başlayacak?

ADLİ TATİL TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman başlayacak?

12:4525/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Haziran ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte adli mercilerde işi olan vatandaşlar, adli tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Adli tatilde nöbetçi mahkemeler dışında bütün yargılama faaliyetleri duruyor. Bu sebeple davalar adli tatil sonrasına erteleniyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Haziran ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte adliyede işi olan kişiler, adli tatilin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Adli tatille birlikte bazı davalar duracak. Bazı davalara ise nöbetçi mahkemeler bakacak.


ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.




ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

HMK 103. maddesine göre: İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.


#adli tatil 2025
#Adli Tatil Ne Zaman Başlayacak?
#Adli Tatil Takvimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?