Haziran ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte adli mercilerde işi olan vatandaşlar, adli tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Adli tatilde nöbetçi mahkemeler dışında bütün yargılama faaliyetleri duruyor. Bu sebeple davalar adli tatil sonrasına erteleniyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

1 /3 Haziran ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte adliyede işi olan kişiler, adli tatilin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Adli tatille birlikte bazı davalar duracak. Bazı davalara ise nöbetçi mahkemeler bakacak.

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ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.



