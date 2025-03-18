Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav takvimi açıklandı. MEB-AGS başvuruları 8 Mayı’ta başlayacak. Peki AGS ve ÖABT sınavı ne zaman? AGS ve ÖABT başvuru takvimi.
Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, MEB-AGS başvuruları ne zaman başlayacak?
MEB AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak. Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
MEB 2025 AGS ve 2025 ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.
ÖABT SINAVI NASIL OLACAK, KAPSAMI NEDİR, HANGİ ALANDA YAPILACAK?
ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacak.
HANGİ PUAN TÜRÜ KULLANILACAK?
ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.
AGS'DE KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.
ÖABT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.
ÖĞRETMENLİK ALANLARINDA AKADEMİYE GİRİŞ İÇİN HANGİ PUAN ESAS ALINACAK?
ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.