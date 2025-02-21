Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Peki 21 Şubat 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?