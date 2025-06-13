Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Son olarak İsrail ile İran arasındaki sıcak gelişmeler sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi. Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,49 TL zam yapılması bekleniyor. Otogaz için ise herhangi bir açıklama yok. İşte 13 Haziran Cuma günü motorin, benzin ve otogaz fiyatları...