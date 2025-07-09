2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu olan ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora başvurularında bulunmak isteyen adaylar ile akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınav merkezlerinde ter döktü. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
ALES sonuçları sorgulama ekranı için ÖSYM.gov.tr duyurularına gözler çevrildi. ÖSYM tarafından, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. Söz konusu sınavın ardından ALES soruları ve cevap anahtarı ile netlerini hesaplamaya başlayan adaylar, ALES 2 ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. ALES sınav puanı hesaplamasında; adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sınav sonuçları e-Devlet ALES sonuçları sorgulama ekranından yada ÖSYM AİS ekranından öğrenilecek. Peki, ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
151 bin 165 kişinin başvurduğu sınavda, adaylara sayısal ve sözel testlerde yöneltilen 50'şer soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.
81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlenen ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 16 Temmuz'da sona erecek.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.