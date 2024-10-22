Altın fiyatları son dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların hareketliliğiyle birlikte altın ne kadar, gram altın ne kadar kaç lira oldu gibi sorular sıklıkla soruluyor. Güncel verilere göre, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL olduğu, özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları ve canlı altın fiyatı bilgilerine ulaşmak için yatırımcılar, Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerini canlı olarak takip ediyor. Peki gram, çeyrek ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 22 Ekim 2024 altın fiyatları son durum.

1 /15 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta.

2 /15 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /15 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.003,88 TL Gram altın satış fiyatı 3.004,28 TL

4 /15 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.073,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.121,00 TL

5 /15 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 20.226,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 20.399,00 TL

6 /15 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 10.113,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.235,00 TL

7 /15 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.839,39 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.863,16 TL

8 /15 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.607,52 TL ATA Altın satış fiyatı 21.124,88 TL

9 /15 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.972,07 TL Tam altın satış fiyatı 20.369,66 TL

10 /15 Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" ifadesini kullandı.



11 /15 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıları uyararak önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gereken kritik gelişmeleri işaret etti. Memiş, özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

12 /15 Memiş, açıklamasında “Önümüzdeki hafta, yurtiçinde TCMB'nin faiz kararı, yurtdışında ise ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisiyle piyasalar hareketlenecek" dedi. Bu iki kararın altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Memiş, özellikle altın fiyatları için düşüş beklentisinin sürdüğünü belirtti.

13 /15 İslam Memiş, ons altının geçen hafta 2 bin 605 dolara kadar gerilediğini ve bu hafta da 2 bin 630-2 bin 680 dolar aralığının izleneceğini söyledi.

14 /15 Gram altın tarafında ise geçen hafta 3 bin 15 liraya kadar bir düşüş yaşandığını ifade eden Memiş, "Düşüşler kalıcı olmayabilir, bu yüzden alım fırsatlarını değerlendirmek mantıklı olabilir" açıklamasını yaptı.