Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar yaşadıkları illerin imsakiyeleri araştırıyor. Diyanet Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Antalya Ramazan imsakiyesi 2025 sahur vakti ve iftar saati.
Antalya'da yaşayanlar için Ramazan ayının en önemli bilgilerinden biri, sahur ve iftar vakitleridir. 2025 Ramazan imsakiyesi, Antalya için bu imsak ve sahur vakitleri ile iftar akşam ezan saatlerini gün gün göstermekte. Antalya'da sahur vakti, imsak vaktine kadar devam ederken, iftar vakti ise akşam ezanı ile birlikte başlar. İşte 2025 Antalya Ramazan imsakiyesi sahur imsak vakti iftar ve akşam ezan saatleri.
2025 Antalya Ramazan İmsakiyesi açıklandı! Antalya’da sahur vakti, imsak saati ve iftar saati her gün değişmektedir. Antalya iftar vakti için en güncel bilgiler Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır. Akşam ezanı saat kaçta? Antalya’da iftar vakti güneş battığında başlar ve Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir saate denk gelir. Antalya sahur vakti ise imsak saatinden hemen önce sona erer. Antalya Ramazan imsakiyesi 2025 takvimini takip ederek oruç vakitlerini kaçırmayın.
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.
İftar saati nedir?
İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025