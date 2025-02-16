Antalya'da yaşayanlar için Ramazan ayının en önemli bilgilerinden biri, sahur ve iftar vakitleridir. 2025 Ramazan imsakiyesi, Antalya için bu imsak ve sahur vakitleri ile iftar akşam ezan saatlerini gün gün göstermekte. Antalya'da sahur vakti, imsak vaktine kadar devam ederken, iftar vakti ise akşam ezanı ile birlikte başlar. İşte 2025 Antalya Ramazan imsakiyesi sahur imsak vakti iftar ve akşam ezan saatleri.