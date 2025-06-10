ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.