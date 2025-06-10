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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

09:4110/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Asgari ücrete ara zam beklentisi, Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Normal şartlarda yılda bir kez belirlenen asgari ücrette, ara zamma ilişkin yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam öncesinde, 7 milyonu aşkın çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret için hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan komisyonun toplanıp toplanmayacağı araştırılıyor.

Temmuz ayı yaklaşırken gözler bir kez daha asgari ücret zammına çevrildi. Yılda bir kez zam yapılması kuralı sürerken, son yıllarda Temmuz aylarında yapılan ara artışlar bu yıl da beklentileri artırdı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam öncesinde, asgari ücret için yeni bir toplantı olup olmayacağı merakla bekleniyor. Peki, milyonları ilgilendiren asgari ücrette ara zam gündeme gelir mi?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI: TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve "Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna, " Bunları konuşmak için henüz çok erken." demişti. Konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor. Asgari ücret zammına dair bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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