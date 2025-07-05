ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Emekli zammı sonrası asgari ücret artacak mı, ara zam gelecek mi?

2025 Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının kesinleşmesinin ardından, asgari ücretliye ara zam yapılıp yapılmayacağı kamuoyunun gündeminde. Memurlara yüzde 15,57, emeklilere ise yüzde 16,67 oranında yapılan artış sonrası özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler de benzer bir düzenleme bekliyor. Normal şartlarda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla belirlenen zam oranları için farklı senaryolar konuşuluyor. Peki, Temmuz 2025’te asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni tutar ne olabilir? İşte son gelişmeler ve öne çıkan tahminler...

1 /7 Memur ve emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrası gözler asgari ücretlilere çevrildi! Yüzde 15,57’lik memur zammı ve yüzde 16,67’lik emekli artışı sonrasında “Asgari ücrete de ara zam gelir mi?” sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca çalışan gözünü hükümetten ve işçi-işveren temsilcilerinden gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Asgari ücretin yeniden belirlenmesi durumunda hangi senaryoların masada olduğu, tahmini yeni ücretler ve ara zam ihtimaliyle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…

2 /7 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.

3 /7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

4 /7 2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor.

5 /7 Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor. Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

6 /7 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.