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ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

Tuğba Güner
13:152/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu kayıtlarının başlaması için geri sayım başladı. Yayımlanan takvime göre, ATA AÖF yaz okulu kayıtları bir haftada tamamlanacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? İşte 2025 ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri...

2024-2025 Eğitim yılının ATA AÖF akademik takvimi yayımlandı. Takvimde yaz okulu kayıt tarihleriyle birlikte sınav tarihi yer aldı. Öğrenciler ise ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2025 ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman uygulanacak? sorularını gündeme taşıdı.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI VE DERSLERİ NE ZAMAN?


Ders Kayıt Tarihleri: 14 Temmuz – 20 Temmuz 2025

Derslerin Başlangıç Tarihi: 21 Temmuz 2025

Derslerin Bitiş Tarihi: 22 Ağustos 2025



ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?


Yaz Okulu öğretim (materyal) ücreti tüm programlar için 2.400 TL’dir.

Materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubelerine yatırabilecekleri gibi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kredi kartı ile online olarak da ödeyebilirler. Materyal ücretinin ödenmesinin ardından, adaylar kayıt işlemlerini OBS üzerinden tamamlayabileceklerdir.

Yaz Okulu’na kayıt yaptıran öğrenciler tarafından ödenen materyal (öğretim) ücretleri, herhangi bir nedenle iade edilmez.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.



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