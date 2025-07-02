ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.







