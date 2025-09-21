AUZEF’te (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) “Mezuniyete Üç Ders Sınavı”, öğrencilerin mezun olabilmeleri için son hak olarak verilen özel bir sınavdır. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girmekte. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı bugün gerçekleştirilmekte. Peki AUZEF mezuniyete üç ders sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?
AUZEF mezuniyeti için 3 veya daha az dersi kalan öğrenciler sınava girebilmekte.Öğrencinin mezuniyetine engel olan en fazla 3 dersi varsa, bu dersler için ek bir sınav hakkı tanınır. Bu sınav normal dönem sonu/final veya bütünleme sınavlarından ayrı ve özel bir sınavdır. Öğrencinin bu sınavda başarılı olması halinde, dönem/ders fark etmeksizin mezuniyet işlemleri tamamlanır. Peki AUZEF mezuniyete üç ders sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
AUZEF SINAV SAATİ VE SÜRESİ
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 21 Eylül 2025 Pazar, Saat 10.00'da uygulanacak. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar. Mezuniyet için üç ders sınavı sonuçları sadece harf notu olarak ilan edilir. Vize, bitirme ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenen “mezuniyete üç ders sınavı” bugün gerçekleştirilecek. 6 Eylül 2025 tarihinde yapılan sınava herhangi bir sebeple başvuramayan öğrenciler için uygulanan bu telafi niteliğindeki sınava katılım sağlanabilecek. Öğrenciler sınava belirlenen saatte giriş yapacak olup, sınav süresi de belirli dakikalarla sınırlı olacak. Bu kapsamda adayların sınav saatini ve süresini dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavına kimler girebilir?
Başka üniversitelerden alınan yaz okulu sonucunda yapılan sınav sonuçları geç açıklandığı için 6 Eylül 2025 tarihli mezuniyet için üç ders sınavına başvuramamış olan öğrenciler.
Stajlarını geç tamamladıkları için 6 Eylül 2025 tarihli mezuniyet için üç ders sınavına başvuramamış olan öğrenciler.
Herhangi bir sebepten 6 Eylül 2025 tarihli mezuniyet için üç ders sınavına başvuramamış olan öğrenciler.
AUZEF tarafından 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olan mezuniyet için üç ders sınavına başvurmuş olan öğrenciler (söz konusu sınava girmemiş dahi olsa) 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan mezuniyet için üç ders sınavına giremez. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı koşulları nedir?
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar. Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.
Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.
Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.
Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
AUZEF mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uygulanarak mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar.