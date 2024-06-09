Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. AYT ve YDT oturumları ise bugün yapılıyor. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Peki AYT sınav süresi, AYT ne zaman başlayacak, AYT ne zaman bitecek? İşte 2024 YKS AYT, YKS AYT süresi.