AYT sınavı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? sorusu bugün YKS sınavına girecek milyonlarca adayın takibinde. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Peki AYT ne zaman saat kaçta bitecek? AYT kaç dakika sürecek? İşte AYT sınavına ilişkin haberin detayları.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. AYT ve YDT oturumları ise bugün yapılıyor. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Peki AYT sınav süresi, AYT ne zaman başlayacak, AYT ne zaman bitecek? İşte 2024 YKS AYT, YKS AYT süresi.
AYT kaçta başlayacak?
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak.
AYT kaçta bitecek sınav süresi kaç dakika?
AYT sınavı 180 dakika süre verilecek. AYT sınavı kaçta bitecek? sorusunun cevabına gelinde YKS AYT sınavı saat 13.15'te bitecek.
AYT'de hangi konulardan kaç soru sorulacak?
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.
AYT SINAVI KAÇ SORU VAR?
AYT sınavına girecek adayları Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 160 soru bekliyor.
AYT SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.