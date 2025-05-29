Bayburt kurban kesim yerleri 2025: İşte bölge bölge kurban kesim alanları

31 Mayıs Cumartesi gününden Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 8 Haziran Pazar gününe kadar açık olacak olan Hayvan Pazarı'nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.Yakalama timi teyakkuzda olacak.





Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara sakinleştirici iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip bayram boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.