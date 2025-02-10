BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 14 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda cam ankastre set, hava üflemeli saç şekillendirici, sürgülü aspiratör, beyaz cam set üstü ocak, akıllı bileklik gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 14 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM 14 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV 7.990 TL Senna 43 İNÇ FULL HD FRAMELESS GOOGLE LED TV 7.490 TL Sürgülü Aspiratör 1.300 TL Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL Mini Ütü 990 TL Wag Maşası 525 TL Saç Kurutma Makinesi 750 TL Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

3 /8 Tecno SPARK GO 2024 4GB / 128 GB 5.750 TL MAGSAFE POWERBANK 5000mAH 449 TL Kablosuz Speaker 349 TL TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL Telefon&Tablet Tutacağı 119 TL Işıklı Tripot 299 TL

4 /8 Kiğılı Mont Erkek 799 TL Pijama Takımı Erkek 349 TL Wellsoft Mont Erkek 279 TL Pijama Takımı Kadın 349 TL Fitilli Pantolon Kadın 89 TL Kadife Takım Kadın 299 TL Bel Çantası 209 TL Terlik Kadın 65 TL Ev Botu Kadın 139 TL Büyük Boy Pp Valiz 879 TL Orta Boy Pp Valiz 759 TL Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL

5 /8 Kapaklı Oval Borcam ~2850 cc ~29 cm 299 TL Kalp Kulplu Porselen Kupa ~360 cc 179 TL Fiyonklu Borosilikat Kupa ~ 450 cc 149 TL Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~35 L 249 TL Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 139 TL Dondurucu Saklama Kabı ~2000 ml 34,50 TL Tekerlekli Düzenleyici ~71x36x23m 179 TL Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL Çemberli Badya ~4,5L 55 TL Lav Nez Çay Bardağı 119 TL

6 /8 Karnıyarık Tencere 499 TL Krep Tava 219 TL Sahan 199 TL Sütlük 169 TL 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL Ayaklı Kase 139 TL 6’lı Çay Tabağı 139 TL Ayaklı Kek Tabağı 189 TL 3'lü Cam Kase 89 TL 6'lı Çay Kaşığı 129 TL Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL Emaye Bakraç 329 TL Kurutmalık 499 TL

7 /8 Pelüş Zürafa ~100 cm 499 TL Tekli Arabalar 79 TL Oyuncak Meyveli Gitar 119 TL Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım 179 TL Oyuncak Bebek 139 TL Oyuncak Sevimli Tavşanlar 249 TL