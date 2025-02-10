BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 14 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda cam ankastre set, hava üflemeli saç şekillendirici, sürgülü aspiratör, beyaz cam set üstü ocak, akıllı bileklik gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 14 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM 14 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL
TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV 7.990 TL
Senna 43 İNÇ FULL HD FRAMELESS GOOGLE LED TV 7.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.300 TL
Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL
Mini Ütü 990 TL
Wag Maşası 525 TL
Saç Kurutma Makinesi 750 TL
Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
Tecno SPARK GO 2024 4GB / 128 GB 5.750 TL
MAGSAFE POWERBANK 5000mAH 449 TL
Kablosuz Speaker 349 TL
TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL
Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL
Telefon&Tablet Tutacağı 119 TL
Işıklı Tripot 299 TL
Kiğılı Mont Erkek 799 TL
Pijama Takımı Erkek 349 TL
Wellsoft Mont Erkek 279 TL
Pijama Takımı Kadın 349 TL
Fitilli Pantolon Kadın 89 TL
Kadife Takım Kadın 299 TL
Bel Çantası 209 TL
Terlik Kadın 65 TL
Ev Botu Kadın 139 TL
Büyük Boy Pp Valiz 879 TL
Orta Boy Pp Valiz 759 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL
Kapaklı Oval Borcam ~2850 cc ~29 cm 299 TL
Kalp Kulplu Porselen Kupa ~360 cc 179 TL
Fiyonklu Borosilikat Kupa ~ 450 cc 149 TL
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~35 L 249 TL
Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 139 TL
Dondurucu Saklama Kabı ~2000 ml 34,50 TL
Tekerlekli Düzenleyici ~71x36x23m 179 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL
Çemberli Badya ~4,5L 55 TL
Lav Nez Çay Bardağı 119 TL
Karnıyarık Tencere 499 TL
Krep Tava 219 TL
Sahan 199 TL
Sütlük 169 TL
2 Katlı Kurabiyelik 199 TL
6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
Ayaklı Kase 139 TL
6’lı Çay Tabağı 139 TL
Ayaklı Kek Tabağı 189 TL
3'lü Cam Kase 89 TL
6'lı Çay Kaşığı 129 TL
Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL
Emaye Bakraç 329 TL
Kurutmalık 499 TL
Pelüş Zürafa ~100 cm 499 TL
Tekli Arabalar 79 TL
Oyuncak Meyveli Gitar 119 TL
Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım 179 TL
Oyuncak Bebek 139 TL
Oyuncak Sevimli Tavşanlar 249 TL
Polis Arabası 279 TL
Yedek Elbiseli Konuşan Bebek 299 TL
Lego Kiraz Çiçekleri 479 TL
Parlayan Yıldız ve Hayvanlar 69 TL
Gorile Dönüşen Robot 219 TL
Raflı Çok Amaçlı Dolap 990 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL