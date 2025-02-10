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BİM aktüel yeni ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta neler indirimde? 14 Şubat 2025 Cuma günü cam ankastre set, hava üflemeli saç şekillendirici geliyor

BİM aktüel yeni ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta neler indirimde? 14 Şubat 2025 Cuma günü cam ankastre set, hava üflemeli saç şekillendirici geliyor

16:2610/02/2025, Monday
G: 10/02/2025, Monday
Yeni Şafak
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 14 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda cam ankastre set, hava üflemeli saç şekillendirici, sürgülü aspiratör, beyaz cam set üstü ocak, akıllı bileklik gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 14 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM 14 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL

TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV 7.990 TL

Senna 43 İNÇ FULL HD FRAMELESS GOOGLE LED TV 7.490 TL

Sürgülü Aspiratör 1.300 TL

Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

Mini Ütü 990 TL

Wag Maşası 525 TL

Saç Kurutma Makinesi 750 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

Tecno SPARK GO 2024 4GB / 128 GB 5.750 TL

MAGSAFE POWERBANK 5000mAH 449 TL

Kablosuz Speaker 349 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL

Telefon&Tablet Tutacağı 119 TL

Işıklı Tripot 299 TL

Kiğılı Mont Erkek 799 TL

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Wellsoft Mont Erkek 279 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Fitilli Pantolon Kadın 89 TL

Kadife Takım Kadın 299 TL

Bel Çantası 209 TL

Terlik Kadın 65 TL

Ev Botu Kadın 139 TL

Büyük Boy Pp Valiz 879 TL

Orta Boy Pp Valiz 759 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL

Kapaklı Oval Borcam ~2850 cc ~29 cm 299 TL

Kalp Kulplu Porselen Kupa ~360 cc 179 TL

Fiyonklu Borosilikat Kupa ~ 450 cc 149 TL

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~35 L 249 TL

Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 139 TL

Dondurucu Saklama Kabı ~2000 ml 34,50 TL

Tekerlekli Düzenleyici ~71x36x23m 179 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL

Çemberli Badya ~4,5L 55 TL

Lav Nez Çay Bardağı 119 TL

Karnıyarık Tencere 499 TL

Krep Tava 219 TL

Sahan 199 TL

Sütlük 169 TL

2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

Ayaklı Kase 139 TL

6’lı Çay Tabağı 139 TL

Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

3'lü Cam Kase 89 TL

6'lı Çay Kaşığı 129 TL

Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL

Emaye Bakraç 329 TL

Kurutmalık 499 TL

Pelüş Zürafa ~100 cm 499 TL

Tekli Arabalar 79 TL

Oyuncak Meyveli Gitar 119 TL

Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım 179 TL

Oyuncak Bebek 139 TL

Oyuncak Sevimli Tavşanlar 249 TL

Polis Arabası 279 TL

Yedek Elbiseli Konuşan Bebek 299 TL

Lego Kiraz Çiçekleri 479 TL

Parlayan Yıldız ve Hayvanlar 69 TL

Gorile Dönüşen Robot 219 TL

Raflı Çok Amaçlı Dolap 990 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

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