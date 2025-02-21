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BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Bu hafta neler indirimde? 21 Şubat 2025 Cuma günü ışıklı şarjlı süpürge, mini buzdolabı ve blender set geldi

BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Bu hafta neler indirimde? 21 Şubat 2025 Cuma günü ışıklı şarjlı süpürge, mini buzdolabı ve blender set geldi

11:3121/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 21 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda ışıklı şarjlı süpürge, mini buzdolabı, blender set, dikey buharlı ütü gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 21 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 21 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM 21 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU

HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL

Altus 40 İNÇ FULL HD Uydu Alıcılı LED TV 7.290 TL

Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.975 TL

Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Mega Blender Set 1.890 TL

Şarjlı El Feneri Hp75 349 TL

Smart Baskül - Connect Psc45 349 TL

Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/01 9.990 TL

Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL

Universal Oto Kauçuk Paspas 350 TL

Universal Oto Halı Paspas 295 TL

Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL

PVC Koltuk Koruyucu 59 TL

Koltuk Arkası Organizer 99 TL

Oto Bel Desteği 75 TL

Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu 209 TL

Halı Bagaj Çantası 195 TL

Araç Temizleme Jeli 59 TL

Çift Slikon Araç Cam Sileceği 59 TL

Led Işıklı Araç İçi Küllük 139 TL

Megsafe Araç Şarj Cihazı 359 TL

Mutfak Gereçleri 35 TL

Tek Fiyat Bıçak/Soyacak 79 TL

Süzgeç 79 TL

Kapaklı Organizer Kutu 59 TL

Sütlük 349 TL

Çelik Çaydanlık 999 TL

Düdüklü Tencere 779 TL

Çelik Sahan 549 TL

6'lı Çelik Çay Kaşığı 179 TL

Çelik Servis Ürünleri 139 TL

Kare Kahvaltılık 139 TL

Desenli Katlanır Masa 429 TL


Gravürlü Cam Borosilikat Demlik ~1500 cc 249 TL

Paşabahçe 6'lı Bouquet Kase 169 TL

Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL

Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL

Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL

Kahve Moka Pot 229 TL

Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL

Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL

Namaz Elbisesi 229 TL

Mevlüt Örtüsü 159 TL

Tesbih-Seccade Set 119 TL

Kadife Seccade 179 TL

Desenli Seccade 89 TL

Taşlı Zikirmatik 65 TL

Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 89 TL

Kutulu Tesbih 19,50 TL

Cam Boncuklu Tesbih 49 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

Yazma 79 TL

Fon Perde 219 TL

Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Oyuncak Sürtmeli İtfaiye Aracı 149 TL

Oyuncak Dönen Otopark 369 TL

Dinozora Dönüşen Araba 199 TL

Oyuncak Blok Hayvanlar 149 TL

Çek Bırak Motosiklet 199 TL

Robota Dönüşen Sayı Araçları 169 TL

Oyuncak Yataklı Puset 199 TL

Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL

Oyuncak Güzellik Seti 199 TL

Hudri Hurma 400 g 94,50 TL

Medjoul Hurma 250 g 89,50 TL

Lulu Hurma 300 g 54,50 TL

Mebrum Hurma 250 g 79,50 TL

Kırık Ceviz İçi 400 g 199 TL

Güllaç 300 g 69 TL

Kızartılmış Kadayıf 400 g 49 TL

Sarıkız Maden Suyu 29 TL

Türk Kahvesi Teneke Cafe Crown 250 g 135 TL

Peynir Tatlısı 140 g 24,50 TL

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