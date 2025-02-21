BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 21 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda ışıklı şarjlı süpürge, mini buzdolabı, blender set, dikey buharlı ütü gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 21 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 21 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM 21 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL Altus 40 İNÇ FULL HD Uydu Alıcılı LED TV 7.290 TL Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.975 TL Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL Mega Blender Set 1.890 TL Şarjlı El Feneri Hp75 349 TL Smart Baskül - Connect Psc45 349 TL Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/01 9.990 TL Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL

3 /8 Universal Oto Kauçuk Paspas 350 TL Universal Oto Halı Paspas 295 TL Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL PVC Koltuk Koruyucu 59 TL Koltuk Arkası Organizer 99 TL Oto Bel Desteği 75 TL Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu 209 TL Halı Bagaj Çantası 195 TL Araç Temizleme Jeli 59 TL Çift Slikon Araç Cam Sileceği 59 TL Led Işıklı Araç İçi Küllük 139 TL Megsafe Araç Şarj Cihazı 359 TL

4 /8 Mutfak Gereçleri 35 TL Tek Fiyat Bıçak/Soyacak 79 TL Süzgeç 79 TL Kapaklı Organizer Kutu 59 TL Sütlük 349 TL Çelik Çaydanlık 999 TL Düdüklü Tencere 779 TL Çelik Sahan 549 TL 6'lı Çelik Çay Kaşığı 179 TL Çelik Servis Ürünleri 139 TL Kare Kahvaltılık 139 TL Desenli Katlanır Masa 429 TL



5 /8 Gravürlü Cam Borosilikat Demlik ~1500 cc 249 TL Paşabahçe 6'lı Bouquet Kase 169 TL Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL Kahve Moka Pot 229 TL Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL

6 /8 Namaz Elbisesi 229 TL Mevlüt Örtüsü 159 TL Tesbih-Seccade Set 119 TL Kadife Seccade 179 TL Desenli Seccade 89 TL Taşlı Zikirmatik 65 TL Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 89 TL Kutulu Tesbih 19,50 TL Cam Boncuklu Tesbih 49 TL Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL Yazma 79 TL Fon Perde 219 TL

7 /8 Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL Oyuncak Sürtmeli İtfaiye Aracı 149 TL Oyuncak Dönen Otopark 369 TL Dinozora Dönüşen Araba 199 TL Oyuncak Blok Hayvanlar 149 TL Çek Bırak Motosiklet 199 TL Robota Dönüşen Sayı Araçları 169 TL Oyuncak Yataklı Puset 199 TL Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL Oyuncak Güzellik Seti 199 TL