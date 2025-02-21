BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 21 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda ışıklı şarjlı süpürge, mini buzdolabı, blender set, dikey buharlı ütü gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 21 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 21 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM 21 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU
HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL
Altus 40 İNÇ FULL HD Uydu Alıcılı LED TV 7.290 TL
Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.975 TL
Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Mega Blender Set 1.890 TL
Şarjlı El Feneri Hp75 349 TL
Smart Baskül - Connect Psc45 349 TL
Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/01 9.990 TL
Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL
Universal Oto Kauçuk Paspas 350 TL
Universal Oto Halı Paspas 295 TL
Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL
Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL
PVC Koltuk Koruyucu 59 TL
Koltuk Arkası Organizer 99 TL
Oto Bel Desteği 75 TL
Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu 209 TL
Halı Bagaj Çantası 195 TL
Araç Temizleme Jeli 59 TL
Çift Slikon Araç Cam Sileceği 59 TL
Led Işıklı Araç İçi Küllük 139 TL
Megsafe Araç Şarj Cihazı 359 TL
Mutfak Gereçleri 35 TL
Tek Fiyat Bıçak/Soyacak 79 TL
Süzgeç 79 TL
Kapaklı Organizer Kutu 59 TL
Sütlük 349 TL
Çelik Çaydanlık 999 TL
Düdüklü Tencere 779 TL
Çelik Sahan 549 TL
6'lı Çelik Çay Kaşığı 179 TL
Çelik Servis Ürünleri 139 TL
Kare Kahvaltılık 139 TL
Desenli Katlanır Masa 429 TL
Gravürlü Cam Borosilikat Demlik ~1500 cc 249 TL
Paşabahçe 6'lı Bouquet Kase 169 TL
Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL
Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL
Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL
Kahve Moka Pot 229 TL
Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL
Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL
Namaz Elbisesi 229 TL
Mevlüt Örtüsü 159 TL
Tesbih-Seccade Set 119 TL
Kadife Seccade 179 TL
Desenli Seccade 89 TL
Taşlı Zikirmatik 65 TL
Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 89 TL
Kutulu Tesbih 19,50 TL
Cam Boncuklu Tesbih 49 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL
Yazma 79 TL
Fon Perde 219 TL
Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
Oyuncak Sürtmeli İtfaiye Aracı 149 TL
Oyuncak Dönen Otopark 369 TL
Dinozora Dönüşen Araba 199 TL
Oyuncak Blok Hayvanlar 149 TL
Çek Bırak Motosiklet 199 TL
Robota Dönüşen Sayı Araçları 169 TL
Oyuncak Yataklı Puset 199 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL
Oyuncak Güzellik Seti 199 TL
Hudri Hurma 400 g 94,50 TL
Medjoul Hurma 250 g 89,50 TL
Lulu Hurma 300 g 54,50 TL
Mebrum Hurma 250 g 79,50 TL
Kırık Ceviz İçi 400 g 199 TL
Güllaç 300 g 69 TL
Kızartılmış Kadayıf 400 g 49 TL
Sarıkız Maden Suyu 29 TL
Türk Kahvesi Teneke Cafe Crown 250 g 135 TL
Peynir Tatlısı 140 g 24,50 TL