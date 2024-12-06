BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. Kumtel siyah cam ankastredan, şarjlı Süpürge&Paspasa, TCL 43 inç full HD android smart LED TV ve sütlü Türk kahvesi makinesine kadar birçok ürün indirimli olarak katalogda yer alacak. Peki bu cuma BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 6 Aralık Cuma kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

1 /11 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. 6 Aralık Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?

2 /11 BİM 06 Aralık 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL Çubuk Blender 699 TL Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL 5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL Range Düzleştirici 299 TL Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL Dijital Baskül 279 TL

3 /11 Çift Kişilik Battaniye 259 TL Tek Kişilik Battaniye 229 TL Eşofman Altı Erkek 179 TL Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL Yüz Havlusu 69 TL El Havlusu 32,50 TL 2’li Mutfak Bezi 59,50 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL Bebek Flanel Çarşaf 159 TL Bebek Body 59,50 TL Ev Botu Kadın 149 TL Ev Botu Çocuk 189 TL Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL Çanta Kadın 299 TL Cüzdan Erkek 89 TL Kemer Erkek 89 TL

4 /11 Kek Kalıbı 129 TL Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL Pankek Tavası 299 TL Tava 299 TL Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL 3’lü Altın Rimli Kase 75 TL Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL 4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL 3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL Esnek Taşıma Çantası 99 TL Çift Renkli Kupa 39 TL

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8 /11 BİM 3 Aralık 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu

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