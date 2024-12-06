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BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu yayımlandı: Kumtel siyah cam ankastre, şarjlı süpürge ve kahve makinesi geliyor

BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu yayımlandı: Kumtel siyah cam ankastre, şarjlı süpürge ve kahve makinesi geliyor

07:326/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. Kumtel siyah cam ankastredan, şarjlı Süpürge&Paspasa, TCL 43 inç full HD android smart LED TV ve sütlü Türk kahvesi makinesine kadar birçok ürün indirimli olarak katalogda yer alacak. Peki bu cuma BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 6 Aralık Cuma kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. 6 Aralık Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?

BİM 06 Aralık 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu

Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Çubuk Blender 699 TL

Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

Range Düzleştirici 299 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Dijital Baskül 279 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Eşofman Altı Erkek 179 TL

Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

Yüz Havlusu 69 TL

El Havlusu 32,50 TL

2’li Mutfak Bezi 59,50 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

Bebek Body 59,50 TL

Ev Botu Kadın 149 TL

Ev Botu Çocuk 189 TL

Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

Çanta Kadın 299 TL

Cüzdan Erkek 89 TL

Kemer Erkek 89 TL

Kek Kalıbı 129 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

Pankek Tavası 299 TL

Tava 299 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL

Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL

3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL

Esnek Taşıma Çantası 99 TL

Çift Renkli Kupa 39 TL

BİM 3 Aralık 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu

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