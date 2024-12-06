BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. Kumtel siyah cam ankastredan, şarjlı Süpürge&Paspasa, TCL 43 inç full HD android smart LED TV ve sütlü Türk kahvesi makinesine kadar birçok ürün indirimli olarak katalogda yer alacak. Peki bu cuma BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 6 Aralık Cuma kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. 6 Aralık Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?
BİM 06 Aralık 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu
Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL
TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL
Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Çubuk Blender 699 TL
Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL
5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL
Range Düzleştirici 299 TL
Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Dijital Baskül 279 TL
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
Tek Kişilik Battaniye 229 TL
Eşofman Altı Erkek 179 TL
Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL
Yüz Havlusu 69 TL
El Havlusu 32,50 TL
2’li Mutfak Bezi 59,50 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL
Bebek Flanel Çarşaf 159 TL
Bebek Body 59,50 TL
Ev Botu Kadın 149 TL
Ev Botu Çocuk 189 TL
Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL
Çanta Kadın 299 TL
Cüzdan Erkek 89 TL
Kemer Erkek 89 TL
Kek Kalıbı 129 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL
Pankek Tavası 299 TL
Tava 299 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL
Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL
3’lü Altın Rimli Kase 75 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL
Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL
4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL
Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL
Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL
3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL
Esnek Taşıma Çantası 99 TL
Çift Renkli Kupa 39 TL
BİM 3 Aralık 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu