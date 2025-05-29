ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikaları, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasalarında tarihi yükselişleri tetikledi. Bitcoinde, çip şirketi Nvidia'nın olumlu kazançlarının ardından ve bir federal mahkemenin Başkan Trump'ın kapsamlı gümrük tarifelerini engellemesinin ardından artan risk duyarlılığıyla hareketlilik yaşandı.
BİTCOİN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Nvidia'nın performansı ayrıca “ABD'nin Çin'e yarı iletkenlerle ilgili ihracata getirdiği yeni kısıtlamalara ilişkin endişeleri dengelemeye” yardımcı oluyor. Ancak, son Fed tutanaklarının faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini göstermesi nedeniyle Bitcoin'in kazançları sınırlı kaldı.
Bitcoin yüzde 0,65 artışla 108.027 dolara yükseldi.
BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?
Bitcoin, Trump'ın gelmesiyle birlikte 70 bin dolar seviyelerinden 110 bin dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. ABD Merkez Bankası, stratejik rezerv olarak kabul etti. Yani aslında Trump'ın yaptığı şuydu: Tüm sistemi, altınları, işte Londra'dan 2000 tonun üzerinde altın çektiği söyleniyor. Dünya genelindeki fizikî altınları Merkez Bankası’na, Amerika’ya taşıdı. Diğer taraftan Bitcoin’i rezerv varlık olarak kabul etti. Artık birçok eyalet de bunu rezerv olarak kabul edeceğini açıkladı. Dolayısıyla Trump, burada “Tüm sistemin merkezi yine benim” mesajı vermeye çalışmıştı.
Ancak burada Bitcoin kısmı çok önemliydi. Kendisi de biliyorsunuz, seçildikten sonra coin’ler çıkarmıştı. Aslında milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Dolayısıyla hem eşi hem kendisi bu anlamda kripto paraya da bir yeşil ışık yakmıştı. Bu nedenle Bitcoin’de hızlı bir yükselişi görmüştük.
ABD Ekonomisindeki Zorluklar ve Bitcoin Stratejisi
Aslında Trump, Bitcoin’in yükselmesini istiyor. Neden? Çünkü Amerika’daki faizler şu anda tahvil faizleri %4,5’in üzerinde. 10 yıllık tahviller gösterge. Bu da şunu gösteriyor: Amerika, yüksek faizle borçlanıyor. Diğer taraftan enflasyona bakıyoruz: %2,3. Yani enflasyonun çok üzerinde bir tahvil faizi var. Borç çevirmesini yüksek faizle yapıyor, dolayısıyla maliyeti artıyor.
Bitcoin'de Yeni Hedefler: 150 Bin Dolar mı?
Dolayısıyla burada Bitcoin’in bir miktar daha yükselebileceğiyle ilgili görüşler var. Şu anda 112 bin dolar seviyelerinin de üzerine çıktı. 150 bin, 170 bin dolar tahminleri yapılıyor. Tabii ki bunlar da çok spekülatif, biliyorsunuz. Diğer taraftan merkeziyetsiz bir para görüyoruz Bitcoin’de. Diğer taraftan da küresel bir sistem var. Merkez bankalarının hâkim olduğu ve Amerika’da bunlar çok güçlü bir lobiye sahip. Dolayısıyla onlar da zaten istemiyor. Yani Bitcoin’in, merkeziyetsiz para sisteminin yayılmasını ve bu anlamda talep görmesini istemiyor. Çok değer kazanmasını istemiyor.