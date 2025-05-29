Bitcoin'de Yeni Hedefler: 150 Bin Dolar mı?





Dolayısıyla burada Bitcoin’in bir miktar daha yükselebileceğiyle ilgili görüşler var. Şu anda 112 bin dolar seviyelerinin de üzerine çıktı. 150 bin, 170 bin dolar tahminleri yapılıyor. Tabii ki bunlar da çok spekülatif, biliyorsunuz. Diğer taraftan merkeziyetsiz bir para görüyoruz Bitcoin’de. Diğer taraftan da küresel bir sistem var. Merkez bankalarının hâkim olduğu ve Amerika’da bunlar çok güçlü bir lobiye sahip. Dolayısıyla onlar da zaten istemiyor. Yani Bitcoin’in, merkeziyetsiz para sisteminin yayılmasını ve bu anlamda talep görmesini istemiyor. Çok değer kazanmasını istemiyor.