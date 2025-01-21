Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?

Turizm Bakanı: İki adet yangın merdiveni var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"Otelin 2021 ve 2024'te denetimi yapılmış. ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bu yetki itfaiyede. İtfaiye tarafından olumsuz durum bildirilmemiş. Başımız sağolsun. 2 yangın merdiveni var"