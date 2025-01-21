21 Ocak 2025 tarihinde, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıkı. yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Bolu'daki otel yangınında yangından kaçmaya çalışanlar da büyük panik yaşadı. Yangında Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Peki Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?
Yangın, sabah saat 03:30 sularında otelin restoranında başlamış ve kısa sürede binanın ahşap kaplaması nedeniyle hızla yayıldı. Olay sırasında otelde 234 misafir bulunmaktaydı. Bazı misafirler, panik halinde pencerelerden atlayarak veya çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalışmışlar. Görgü tanıkları, otelin yangın alarmının çalışmadığını belirtti.
Yangının, sömestr tatili nedeniyle otelin yüksek doluluk oranına sahip olduğu bir dönemde meydana gelmesi, can kaybının artmasına neden oldu. Yangında Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti. Peki Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?
Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'daki yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bolu’daki otel yangınında yaralı sayısı kaç?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
Turizm Bakanı: İki adet yangın merdiveni var
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
"Otelin 2021 ve 2024'te denetimi yapılmış. ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bu yetki itfaiyede. İtfaiye tarafından olumsuz durum bildirilmemiş. Başımız sağolsun. 2 yangın merdiveni var"
Bolu Kartalkaya oteldeki yangında yaralananların durumu nasıl?
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.