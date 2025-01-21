Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıkı. Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya otel yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Peki Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı? Otel yangınında ölenlerin isimleri (kimlikleri) belli oldu mu?
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. 238 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Yangının, sömestr tatili nedeniyle otelin yüksek doluluk oranına sahip olduğu bir dönemde meydana gelmesi, can kaybının artmasına neden oldu. Yangında Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da hayatını kaybetti. Peki Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?
ÖLÜ SAYISI 76'YA YÜKSELDİ; 45 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı Kartalkaya'da gazetecilere yaptığı açıklamada can kaybının 76'ya yükseldiğini söyledi. Kimlikleri tespit edilen 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirlen Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:
“Bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler itfaiye ve su tankerleri her türlü olması gereken ekipmanlar ve insan kaynaklarıyla yangın söndürüldü. Arama kurtarma çalışmaları da az önce nihayete erdirildi.
Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Şunu söylemek istiyorum, 76 canımızla ilgili buradan tabi Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu'da aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.”
GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9'a yükseldiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız ve bilirkişiler ihmal kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Önceki basın açıklamamda da söylemiştim. Otelin ilk gününden bugüne kadarki süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçmayacaklar” diye konuştu.
‘AFAD YARIN SON TARAMALARINI YAPACAK'
AFAD'ın yarın son çalışmalarını yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün gece 03.30'dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Bizi uzaktan yakından arayan geçmiş olsun dileklerini ileten yurt içinden arayan bütün dostlarımıza kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü acı hissediyoruz” dedi.
‘SORULARIN TAMAMI YANITINI BULACAK'
Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerle ilgili detayları Adalet Bakanlığı'nın açıklayacağını ifade ederek, “Buna benzer, daha önceki acı yaşadığımız olaylarla ilgili idari tahkikatla ilgili en fazla 10 günde bu işi bitiririz. Soruların tamamı yanıtını bulacak. Adli soruşturma ve kovuşturma olacak, ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa, biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak” ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya oteldeki yangında yaralananların durumu nasıl?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yangının yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, olayla ilgili büyük üzüntü ve acı yaşadıklarını ifade etti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Memişoğlu, şunları söyledi: "51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik. Allah'ın izniyle diğerlerini inşallah taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."
Milli yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, karara ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.
BOLU KARTALKAYA OTEL YANGINIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?
Yangının nedenlerini araştırmak için 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Ölenlerin kimlik tespit süreci devam ederken bu acı olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar kaynaklardan gelen resmi bilgilere göre,
Fenerbahçe'nin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti.
Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi yangında hayatını kaybetti.
9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu’nu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nun yangında hayatlarını kaybettiği öğrenildi.