Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 26 Ocak 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Bandırmaspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2
13:30 Ankaragücü - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Ç.Rizespor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:00 Giresunspor - Diyarbekirspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Elazığspor - Derince Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok
14:30 Milan - Parma İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Dundee United - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
15:00 Araz - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:30 Darmstadt 98 - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2
15:30 Hannover 96 - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 beIN Sports
15:30 Ulm - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 beIN Sports Tod TV
15:30 Standard Liege - Dender Belçika Pro League TV 8 Buçuk
16:00 Fatih Karagümrük - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Bodrumspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Antalyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Rayo Vallecano - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus
17:00 Crystal Palace - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Tottenham - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Udinese - Roma İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Le Havre - Brest Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
17:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports Max 2
17:30 Karabağ - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Pas Lamia - Aris Yunanistan Süper Ligi Yayın Yok
18:15 Real Sociedad - Getafe İspanya La Liga S Sport
18:45 Al Ahli - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
18:45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
19:00 Kocaelispor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:15 Lens - Angers Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
19:15 Nantes - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Toulouse - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:30 Aston Villa - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 St.Pauli - Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports Max 2
20:00 Lecce - Inter İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Al Nassr - Al Fateh Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
20:30 Athletic Bilbao - Leganes İspanya La Liga S Sport
20:30 PAOK - Levadiakos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
21:00 Porto - Santa Clara Portekiz Liga NOS Sport Plus
22:00 Fulham - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports
22:00 Botafogo SP - Sao Bernardo Brezilya Campeonato Paulista Spor Smart
22:45 Lazio - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
22:45 Nice - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Barcelona - Valencia İspanya La Liga S Sport
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