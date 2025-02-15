İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak





AKOM tarafından paylaşılan tahminlere göre, kent genelinde hafta sonu boyunca yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte ise sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, kar yağışı ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.