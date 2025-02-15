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Sibirya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor! Yağış olacak mı? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı

Sibirya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor! Yağış olacak mı? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı

11:5115/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Son günlerde etkisini gösteren Sibirya soğukları yavaş yavaş ülkeyi terk ederken, AKOM hava durumu uyarısında bulundu. İstanbul'da yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Peki, hangi illerde yağış olacak? Kar yağacak mı? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…

Bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İşte son hava durumu raporu....

İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak


AKOM tarafından paylaşılan tahminlere göre, kent genelinde hafta sonu boyunca yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte ise sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, kar yağışı ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. 

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunuyor. Erken saatlerde etkili olan hafif yağış etkisini ara ara gösteriyor. Öğle saatlerinden itibaren geçerli olması beklenen yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A 3. KAR YAĞIŞI


Önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma günü İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkisi olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı






EGE


Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





AKDENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ


Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu






GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





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#hava durumu
#meteoroloji
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Sibirya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor! Yağış olacak mı? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı