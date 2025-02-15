Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Son günlerde etkisini gösteren Sibirya soğukları yavaş yavaş ülkeyi terk ederken, AKOM hava durumu uyarısında bulundu. İstanbul'da yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Peki, hangi illerde yağış olacak? Kar yağacak mı? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…
Bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İşte son hava durumu raporu....
İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak
AKOM tarafından paylaşılan tahminlere göre, kent genelinde hafta sonu boyunca yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte ise sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, kar yağışı ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunuyor. Erken saatlerde etkili olan hafif yağış etkisini ara ara gösteriyor. Öğle saatlerinden itibaren geçerli olması beklenen yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A 3. KAR YAĞIŞI
Önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma günü İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkisi olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu