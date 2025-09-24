Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler için yine dopdolu bir gün geliyor. Trendyol Süper Lig’den UEFA Avrupa Ligi’ne, İtalya Serie A’dan İspanya La Liga’ya kadar birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alacak. Avrupa sahnesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısına çıkarken, Süper Lig’de Kayserispor – Beşiktaş mücadelesi nefesleri kesecek. La Liga ve Ligue 1’deki dev randevular da futbol heyecanını zirveye taşıyacak. “24 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar hangileri, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun cevabını arayan futbol tutkunları için günün maç programı belli oldu. İşte 24 Eylül Çarşamba bugünün maç programı.

2 /6 Bugün hangi maçlar var? 14:30 Bandırmaspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor 17:00 Erzurumspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:45 Midtjylland - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

3 /6 20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 20:00 Bodrumspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:00 Getafe - Alaves İspanya La Liga S Sport 20:00 Kayserispor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

4 /6 21:00 AZ Alkmaar - Zwolle Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 1 22:00 Real Betis - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 22:00 Braga - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

5 /6 22:00 Kizilyildiz - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT 1 22:00 Freiburg - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor