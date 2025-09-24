Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 24 Eylül maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 24 Eylül maç programı

24/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
<p>Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?</p>
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler için yine dopdolu bir gün geliyor. Trendyol Süper Lig’den UEFA Avrupa Ligi’ne, İtalya Serie A’dan İspanya La Liga’ya kadar birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alacak. Avrupa sahnesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısına çıkarken, Süper Lig’de Kayserispor – Beşiktaş mücadelesi nefesleri kesecek. La Liga ve Ligue 1’deki dev randevular da futbol heyecanını zirveye taşıyacak. “24 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar hangileri, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun cevabını arayan futbol tutkunları için günün maç programı belli oldu. İşte 24 Eylül Çarşamba bugünün maç programı.

Futbol tutkunlarının gündeminde yine “bugün hangi maçlar var?” sorusu yer alıyor. Trendyol Süper Lig’in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A’da oynanacak maçlar heyecanı doruğa taşıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Süper Lig’de ise Kayserispor – Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. İspanya La Liga’daki mücadeleler de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maç saatlerini öğrenmek isteyen taraftarlar, “24 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte bugünün maçları.

Bugün hangi maçlar var?

14:30 Bandırmaspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:00 Erzurumspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:45 Midtjylland - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Bodrumspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Getafe - Alaves İspanya La Liga S Sport

20:00 Kayserispor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 AZ Alkmaar - Zwolle Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 1

22:00 Real Betis - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Braga - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Kizilyildiz - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT 1

22:00 Freiburg - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Malmö - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Nice - Roma UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport

22:30 Real Sociedad - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus

