Bugün kimin maçı var? 3 Kasım bugün oynanacak maçlar

Bugün kimin maçı var? 3 Kasım bugün oynanacak maçlar

11:303/11/2025, Pazartesi
Bugün oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. Süper Lig’de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Rize’de oynanacak; Ç.Rizespor, evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Avrupa’da ise heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya La Liga’da Real Oviedo - Osasuna mücadelesi nefes kesecek. İngiltere Premier Lig’de ise Sunderland - Everton karşı karşıya gelecek. FiFA U17 Dünya Kupası, İtalya Serie A ve AFC Şampiyonlar Lig’nde futbol şöleni devam edecek. Maç saatlerini ve canlı yayın kanallarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Kasım gününün maç programı ve canlı yayın listesi.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol tutkunlarını heyecanlandırıyor. Süper Lig’de Alanyaspor, Gaziantep FK’yı ağırlayacak. İspanya La Liga’da Valladolid - Granada karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig’de ise Sunderland - Everton nefes kesecek bir mücadele verecek. FiFA U17 Dünya Kupası’nda da kritik maçlar oynanacak. Bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmalar var. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Al Gharafa - Al Hilal takımları üç puanı hanesine yazdırmak için ter dökecek. Maç saatlerini takip etmek isteyen taraftarlar bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 3 Kasım bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

13:00 Türk Metal 1963 - Ağrı 1970 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Erciyes 38 FK - 12 Bingölspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Güney Afrika - Bolivya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

15:30 Kosta Rika - BAE FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Senegal - Hırvatistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:30 Japonya - Fas FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:45 Nasaf Qarshi - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

17:00 Iğdırspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:45 Arjantin - Belçika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:15 Yeni Kaledonya - Portekiz FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:30 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:45 Katar - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

18:45 Tunus - Fiji FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

19:00 Tractor Sazi - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Duhail - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

20:00 Eyüpspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 3

20:00 Alanyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Esenler Erokspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Sassuolo - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

21:15 Al Gharafa - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:30 Valladolid - Granada İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:30 Tamworth - Leyton Orient İngiltere FA Cup tabii Spor

22:45 Lazio - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Sunderland - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Real Oviedo - Osasuna İspanya La Liga S Sport

