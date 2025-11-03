Bugün oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. Süper Lig’de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Rize’de oynanacak; Ç.Rizespor, evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Avrupa’da ise heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya La Liga’da Real Oviedo - Osasuna mücadelesi nefes kesecek. İngiltere Premier Lig’de ise Sunderland - Everton karşı karşıya gelecek. FiFA U17 Dünya Kupası, İtalya Serie A ve AFC Şampiyonlar Lig’nde futbol şöleni devam edecek. Maç saatlerini ve canlı yayın kanallarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Kasım gününün maç programı ve canlı yayın listesi.

2 /7 Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 13:00 Türk Metal 1963 - Ağrı 1970 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 Erciyes 38 FK - 12 Bingölspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Güney Afrika - Bolivya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 15:30 Kosta Rika - BAE FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

3 /7 16:00 Senegal - Hırvatistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:30 Japonya - Fas FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:45 Nasaf Qarshi - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 17:00 Iğdırspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

4 /7 17:45 Arjantin - Belçika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:15 Yeni Kaledonya - Portekiz FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:30 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:45 Katar - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

5 /7 18:45 Tunus - Fiji FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 19:00 Tractor Sazi - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 19:00 Al Duhail - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 20:00 Eyüpspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 3 20:00 Alanyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

6 /7 20:00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 20:00 Esenler Erokspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Sassuolo - Genoa İtalya Serie A S Sport 2 21:15 Al Gharafa - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart